Кабмин Литвы рассмотрит обновленный проект бюджета 2021 года

В среду правительство Литвы рассмотрит скорректированный проект госбюджета страны на 2021 год. Сразу после этого он должен быть представлен на рассмотрение сейма.
Министр финансов Гинтаре Скайсте неделю назад говорила, что расходы бюджета придется повысить минимум на 1 млрд евро – такая сумма будет выделена на управление коронакризисом.
Как сказала BNS Г. Скайсте, дополнительные средства будут направлены на надбавки врачам за работу в опасных условиях, на повышение зарплат, на субсидии за простои и для самостоятельно работающих, на субсидии пострадавшим компаниям, а также за сверхурочные должностным лицам, связанным с управлением карантином.
Литовский премьер Ингрида Шимоните сказала, что расходы госбюджета, предназначенные для контроля над пандемией уже превышают 1 млрд евро. По ее словам, две третьих этой суммы являются помощью работающим и бизнесу за простои, выплаты самостоятельно работающим лицам, кредиты бизнесу.
Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас отметил, что на администрируемые Министерством социальной защиты и труда инструменты будет предусмотрено еще около 600 млн евро. На инструменты Министерства экономики и инноваций — около 200 млн евро и на инструменты Министерства финансов, связанные с отсрочкой уплаты налогов — еще около 200 млн евро.
Также около 200 млн евро планируется выделить на вакцину, надбавки медикам, тестирование и лабораториям.
Г. Скайсте сказала BNS, что пока не может ответить на вопрос о то, каким будет дефицит госсектора в следующем году. По утверждению М. Маяускаса, дефицит может достигать 7% от внутреннего валового продукта (ВВП) или больше.
Второе рассмотрение бюджета в сейме намечено на 17-ое декабря, и тогда через несколько дней должно состояться его принятие.