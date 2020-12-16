Кабмин Литвы рассмотрит обновленный проект бюджета 2021 года

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В среду правительство Литвы рассмотрит скорректированный проект госбюджета страны на 2021 год. Сразу после этого он должен быть представлен на рассмотрение сейма.

Министр финансов Гинтаре Скайсте неделю назад говорила, что расходы бюджета придется повысить минимум на 1 млрд евро – такая сумма будет выделена на управление коронакризисом.

Как сказала BNS Г. Скайсте, дополнительные средства будут направлены на надбавки врачам за работу в опасных условиях, на повышение зарплат, на субсидии за простои и для самостоятельно работающих, на субсидии пострадавшим компаниям, а также за сверхурочные должностным лицам, связанным с управлением карантином.