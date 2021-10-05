Кабмин Литвы рассмотрит обязательные прививки для части работников

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В среду правительство Литвы намерено рассмотреть поправки, предусматривающие обязательные прививки от COVID-19 для части работников и обязательство работодателей платить за тесты работников.

Это предусматривается в проекте изменений к закону о Профилактике и контроле над инфекционными заболеваниями людей, подготовленном Министерством здравоохранения.

Согласно проекту, в случае экстремальной ситуации или карантина, лица, которые выполняют определённую работу или занимаются определённой деятельностью, должны быть привиты от инфекционной болезни, в связи с которой объявляется подобная ситуация.

«Вакцинация должна быть обязательной для определенных лиц, список будет утвержден правительственным постановлением», – сказала BNS вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

Она отметила, что предложение пока рассматривается на межведомственном совещания, в него могут быть внесены изменения. Если правительство в среду одобрит такие поправки, то они будут вынесены на рассмотрение сейма, который примет окончательное решение.

В проекте будет установлено, что «работники, занятые видами деятельности которые утвердит правительство, смогут работать только после вакцинации, за исключением случаев, когда работник не может сделать прививку из-за медицинских противопоказаний, переболел инфекционным заболеванием или не ему не обеспечен доступ к вакцинам».

Не вакцинированные работники, в случае, если позволяет характер работы, должны работать удаленно или переведены на другую работу, а если ни один из этих вариантов не возможен, то они будут отстранены без оплаты до окончания экстремальной ситуации или карантина.

Заместитель министра также отметила, что перечень сфер, в которых можно будет работать только после вакцинации, будет отличаться от нынешнего, в котором сотрудники упомянутых видов деятельности могут работать с иммунитетом или регулярным тестированием.

«Список сфер для обязательной вакцинации, вероятно, будет несколько иной, поскольку существует достаточно широкий список сфер с обязательным тестированием, в который включены и производственные предприятия, поэтому список с обязательной вакцинацией, по крайней мере в первоначальном предлагаемом варианте, учитывает количество и характер контактов, дистанции», — сказала замминистра.

«Я не могу назвать этот список сегодня, но он точно не будет аналогичен списку с обязательным тестированием», — отметила А. Билотене-Мотеюнене.

Также предлагается, чтобы проверки здоровья прочих работников на это инфекционное заболевание, по поводу которого объявлена экстремальная ситуация на государственном уровне, карантин, финансировались за счет средств работодателя, за исключением случаев, когда работники не могут быть привиты по медицинским противопоказаниям.

Если правительство одобрит этот проект, он перейдет на рассмотрение парламента.