Кабмин Литвы разрешил более крупные собрания, продлил работу баров на час

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В среду правительство Литвы разрешило со следующей недели более крупные собрания людей, на час продлило работу баров. Также разрешено работа бань и бассейнов, а по выходным – торговых центров, увеличивается в два раза количество зрителей на мероприятиях на открытом воздухе.

Расширены и льготы для тех, у кого есть паспорт возможностей: им будет разрешено посещать кафе внутри, а также участвовать в массовых мероприятиях до 2 тыс. человек.

В утвержденных правительством карантинных постановлениях со следующей недели намечены следующие новшества:

Общение лиц. Отменены ограничения на близкие контакты членов более чем одной семьи – разрешено встречаться двум или не более пяти лицам различных домашних хозяйств в закрытых помещениях. На улице разрешено собираться до 10 человек – в два раза больше, чем до сих пор. Встречи членов одной семьи и отдельных лиц разрешаются только по принципу «социального пузыря». Не будет ограничений и на количество пассажиров в автомобилях.

Кафе и бары. Время работы предприятий общественного питания, кафе, ресторанов, баров продлится на час до 22 часов, за одним столиком смогут сидеть не два, а пять человек. Также внутрь будут пускать всех, у кого есть иммунитет к COVID-19 или моложе 16 лет. Эти послабления и далее не будут действовать в отношении ночных клубов. В гостиницах разрешено предоставлять услуги питания.

Торговля. Отменен запрет на работу торговых центров и павильонов с крышами на рынках по выходным дням.

Услуги. Унифицированы требования минимальной площади для всех предоставляющих услуги – всем придется обеспечить площадь в 10 кв. метров на одного клиента.

Бассейны и бани. Банные услуги разрешено предоставлять во всех местах членам не более чем двух различных домашних хозяйств (до сих пор разрешалось лишь одной семье). Если в бане находятся лишь обладающие паспортом возможностей, то количество посетителей не будет ограничиваться. Бассейны могут посещать до 50 человек, если на одного человека обеспечивается площадь в 20 кв. метров, и на одной дорожке бассейна находится не более пяти лиц. В бассейнах также не будет ограничиваться количество посетителей с паспортами возможностей.

Спортклубы. Предлагается не ограничивать площадь на одного посетителя в спортклубе, когда в них находятся лишь люди, обладающие паспортом возможностей.

Личные праздники. В частных праздниках внутри помещений разрешается участвовать членам двух семей или не более чем пяти лицам из различных домашних хозяйств, на улице разрешается праздновать десяти людям. Как и раньше, обладающим паспортом возможностей, разрешается собираться группами по 10 человек внутри, а на улице количество таких участников праздника не будет ограничиваться.

Мероприятия. В мероприятиях на открытом воздухе разрешено в два раза большее число зрителей, чем прежде – 300, в закрытых помещениях разрешается проводить мероприятия с количеством зрителей до 150, при этом должны быть заполнены не более 30% сидячих мест. На выставках животных разрешается занимать не только сидячие места. Если в мероприятии будут участвовать люди с паспортами возможностей, то разрешается до 2000 участников на улице – количество таких зрителей мероприятий в закрытых помещениях еще будет обсуждаться правительством.

Образование. Профессиональное и высшее обучение сможет осуществляться и контактным способом при проведении профилактических проверок на COVID-19. Разрешены уроки и лекции с не более чем 10 учениками или студентами, при соблюдении дистанции в два метра. Если помещения крупнее и на одного человека может приходиться 10 кв. метров площади, то в занятиях могут принимать группы учеников или студентов в количестве 11-30 человек.

Внешкольное образование. Занятия неформального воспитания на улице можно проводить в группах до 25 детей, в закрытых помещениях в них могут участвовать до 10 детей, если на одного из них приходится 10 кв. метров площади. Такие условия предусматриваются для занятий взрослых. В детских лагерях отдыха в одной группе смогут быть не более 15 детей при обеспечении требования 5 кв. метров площади на одного ребенка.

Паспорт возможностей. Планируется, что все предусмотренные в постановлении виды деятельности, труда могут не ограничиваться или ограничиваться частично для людей с паспортами возможностей, то есть для переболевших COVID-19, привитых, обладающих отрицательным ответом теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за сутки, детям до 16 лет. Предлагается предусмотреть возможность для работодателей проверять данные паспортов возможностей работников – до сих пор такая возможность предлагалась лишь поставщикам услуг. Также планируется создать условия и для того, чтобы этим паспортом могли пользоваться и иностранцы.

Экскурсии. Предлагается разрешить экскурсии, как на улице, так и в закрытых помещениях при участии в них до 25 человек по предварительной регистрации.

Похороны. Предлагается увеличить количество участвующих в похоронах и похоронных обрядах людей до 50.

Иностранцы. Для обеспечения въездного туризма разрешается прибывать в Литву всем иностранцам, которые полностью привиты вакцинами Jonson & Jonson, Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Лишь этот пункт вступит в силу с 31 мая. Между тем, для прибывающих из Индии по причине распространившихся штаммов COVID-19 будут действовать более строгие требования – даже переболевшим или привитым будет требоваться прохождение теста на коронавирус.