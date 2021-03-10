Кабмин Литвы разрешил работу всех магазинов с отдельным входом, музеев, галерей

Правительство Литвы со следующего понедельника разрешило работу всех магазинов, обладающих отдельным входом с улицы, независимо от их площади, а также разрешило открыться музеям, галереям при соблюдении требований безопасности.

Также смогут работать все киоски, кроме тех, что расположены на торговых площадках.