Кабмин Литвы разрешил работу всех магазинов с отдельным входом, музеев, галерей

Правительство Литвы со следующего понедельника разрешило работу всех магазинов, обладающих отдельным входом с улицы, независимо от их площади, а также разрешило открыться музеям, галереям при соблюдении требований безопасности.
Также смогут работать все киоски, кроме тех, что расположены на торговых площадках.
В магазинах одному покупателю быть выделелено не менее 20 кв. метров площади или если обслуживается один покупатель.
Также разрешено открыть музеи, галереи и другие выставочные площадки. Билеты можно распространять только в электронном виде. На одного посетителя должно быть обеспечено не менее 30 кв. метров площади, посетителей одновременно может быть не более двух человек, за исключением одной семьи.
Как заявила на встрече премьер-министр Ингрида Шимоните, изначально планировалось, что культурные объекты будут открыты в качестве «пилотных», но после встречи было решено, что их открытие будет «универсальным мероприятием в соответствии с требованиями, установленными руководителем операции. «
Конкретные условия утвердит министр здравоохранения Арунас Дулькис в ближайшие дни.
Также установлено, что в междугороднем и пригородном транспорте разрешается сидеть только на расстоянии не менее одного метра, а в городском транспорте разрешается занимать сидячие и стоячие места, если между людьми обеспечивается расстояние не менее одного метра.
Эти изменения вступают в силу с 15 марта.
Информация ЛК по сообщению BNS