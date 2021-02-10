Кабмин Литвы разрешил со следующей недели открыть некоторые магазины, парикмахерские

В среду правительство Литвы разрешило со следующего понедельника возобновить работу некоторых непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты.
Смогут возобновить работу салоны красоты и непродовольственные магазины, у которых есть отдельный вход, и если на одного клиента или покупателя приходится 20 кв. метров. Если площадь меньше, то одновременно можно обслуживать лишь одного клиента.
«Сегодняшняя наша задача заключается сдвинуться с определённой точки, посмотреть, как будет удаваться», – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
Могут открыться те магазины, площадь которых не превышает 300 кв. метров, и у которых есть «непосредственный выход с улицы или отдельный двор, которым пользуются только клиенты магазина».
Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене просила повысить предел площади до 500 кв. метров, но правительство отклонило это предложение.
Кабмин также разрешил торговать непищевыми товарами в уличных условиях.
Ограничения на передвижение и скопление людей не меняются.
Парикмахерские, салоны красоты и большинство магазинов промтоваров были закрыты в Литве с 16 декабря.