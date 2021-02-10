Кабмин Литвы разрешил со следующей недели открыть некоторые магазины, парикмахерские

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В среду правительство Литвы разрешило со следующего понедельника возобновить работу некоторых непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты.

Смогут возобновить работу салоны красоты и непродовольственные магазины, у которых есть отдельный вход, и если на одного клиента или покупателя приходится 20 кв. метров. Если площадь меньше, то одновременно можно обслуживать лишь одного клиента.