Кабмин Литвы рекомендует отменить групповые религиозные обряды

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В субботу правительство Литвы опубликовало рекомендацию действующим в стране религиозным общинам «не организовывать религиозные обряды, которые требуют публичных собраний».

Такое положение внесено в проект постановления правительства, в котором предусмотрены ограничения для превенции распространения коронавируса.