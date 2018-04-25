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TOP,Новости,Общество

Кабмин Литвы рекомендует отменить групповые религиозные обряды

Фото pixabay.com

В субботу правительство Литвы опубликовало рекомендацию действующим в стране религиозным общинам «не организовывать религиозные обряды, которые требуют публичных собраний».

Такое положение внесено в проект постановления правительства, в котором предусмотрены ограничения для превенции распространения коронавируса. 

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