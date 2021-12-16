Кабмин Литвы решил учредить торговое представительство Литвы в Тайване

Заместитель министра экономики и инноваций Йовита Нелюпшене сообщила BNS, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главы представительства.

По ее словам, изначально в представительстве будет два человека — менеджер, который будет одновременно торговым представителем и его помощником, и его ассистент.

«Правительственное постановление позволяет нам запустить все процедуры (…) Мы продолжим движение с оставшимися актами по реализации решения», — сказала заместитель министра.

По ее словам, сейчас рассматривается несколько вариантов помещения представительства.

В ноябре после снижения уровня дипломатического представительства в отношениях с Литвой Китай предложил назвать посольство Литвы в Пекине Офисом уполномоченного по делам.

В ответ Литва отозвала временного поверенного в делах посольства Аудру Чяпене для консультаций. Поскольку замещающего дипломата больше нет, посольство Литвы временно продолжает свою работу удаленно и будет ждать, пока Пекин продлит аккредитацию дипломатов.

В последнее время Китай был очень возмущен решением Литвы разрешить работать в стране Тайваньскому представительству с использованием наименования острова в своем названии. Эксперты говорят, что на китайском языке название миссии звучит как «Представительство Тайваня». Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы Тайбэя, следуя международной договоренности в отношении того, что такое название не противоречит политике «единого Китая».