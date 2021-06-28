Кабмин Литвы решил завершить карантинный режим в стране с 1 июля

«Основная часть средств переносится из карантинного постановления в содержание экстремальной ситуации: большинство положений, предусматривающих меры и погранконтроль, регулирование хозяйственной деятельности, работы сектора государственных и административных услуг», – заявил министр, представляя меры.

«Не так много изменений в конкретных мерах, поскольку мы видим большие риски. У нас есть штамм Дельта, у нас есть замедляющийся процесс вакцинации – просто адаптируемся к правовому регулированию», – позднее заявил он.

В решении об экстремальной ситуации предусмотрено, что паспорт возможностей может использоваться на крупных мероприятиях, где зрители могут наблюдать за мероприятием только с сидячих мест – на фестивалях, в местах массового скопления, концертах, и прочих мероприятиях, а также в учреждениях здравоохранения.

Останется требование регистрировать на мероприятие заранее, распространяя билеты электронным путем.

Без требования паспорта возможностей мероприятия могут проходить только при условиях заполнения не более 75% сидячих мест, а зрители должны только сидеть. В мероприятиях на открытом воздухе число зрителей не будет ограничиваться.

При проведении неформального обучения детей, в занятиях в закрытых пространствах могут участвовать не более 30-ти детей – это будет действовать и в отношении групп в детских лагерях отдыха, исключение составляют случаи, когда все работники и дети переболели или привиты.

Большинство принципов осуществления деятельности, таких, как предоставление услуг образования, посещение пациентов, а также прочее планируется регулировать решениями главы оперативного центра.

«В каждом случае будет подготовлено решение оперативного главы», – сказал А. Дулькис.

И далее будет запрещено посещение пациентов с COVID-19 в больницах, исключение составляют дети, больные в финальной стадии, либо посетители, переболевшие коронавирусом, или сделавшие прививки.

В стране и далее сохраняется пограничный контроль, регулирование хозяйственной деятельности и оказания услуг.

В проекте постановления говорится, что работа в учреждениях организуется, и клиенты в них обслуживаются с обеспечением условий, установленных главой оперативного центра.

«Команде придется поработать и адаптировать большую часть решений оперативного главы именно по экстремальной ситуации. (…) В принципе не ожидается никаких существенных послаблений или каких-то иных вещей», – сказал министр.

В проекте постановления выявляются условия пересечения государственной границы: остается необходимость предоставить документы, подтверждающие иммунизацию от COVID-19 или факт проведения теста на COVID-19.