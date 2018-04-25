В среду литовское правительство будет решать вопрос о разделении самоуправлений страны на зоны по показателям заболеваемости COVID-19, также будет рассмотрено предложение продлить осенние каникулы школьников.
Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига представит правительству предложение о распределении самоуправлений на зеленые, желтые и красные зоны, подтвердила BNS пресс-секретарь министра Лина Башунскайте.
Министр на этой неделе отметил, что исходя из этого, будет решаться, какие рекомендации по предотвращению вируса предлагать самоуправлению, а этот новый порядок может вступить в силу со следующей недели.
А. Вярига отметил, что после разделения самоуправлений на зоны не будут применяться никакие ограничения в желтых зонах, лишь рекомендации. В красной зоне будет рекомендовано ограничить мероприятия, организовать работу и обучение удаленно, пересмотреть услуги здравоохранения, ограничить потоки людей в местах торговли, ввести требование носить маски везде, а также решать вопрос об объявлении локальных карантинов.
Правительство также намерено рассмотреть предложение по продлению школьных каникул.
Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Министерства образования, науки и спорта Кестутис Бутвидас, пока нет соглашения о том, насколько могут продлить каникулы.
Решения по обоим предложениям будут приниматься в среду, на заседании Комитета по управлению кризиса с COVID-19, которое состоится накануне правительственного заседания.
“Кабмин Литвы решит о разделении территорий на зоны по показателям COVID-19”
Какое то безумие! Больше всех мне жаль наших детей, которые не все в состоянии самостоятельно обучатся на дому , как бы в результате этого вируса мы не потеряли бы покаление образованных людей.Окончившийся учебный год уже показал на сколько упали знания учеников и не надо лукавить , что все хорошо.