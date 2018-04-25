Кабмин Литвы решит о разделении территорий на зоны по показателям COVID-19

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В среду литовское правительство будет решать вопрос о разделении самоуправлений страны на зоны по показателям заболеваемости COVID-19, также будет рассмотрено предложение продлить осенние каникулы школьников.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига представит правительству предложение о распределении самоуправлений на зеленые, желтые и красные зоны, подтвердила BNS пресс-секретарь министра Лина Башунскайте.

Министр на этой неделе отметил, что исходя из этого, будет решаться, какие рекомендации по предотвращению вируса предлагать самоуправлению, а этот новый порядок может вступить в силу со следующей недели.