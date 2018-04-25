В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

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Кабмин решит, объединять ли 3 научно-исследовательских института

Фото BFL/Андрюс Уфартас

В среду правительство решит, объединять ли три государственных научно-исследовательских института в один. 

Реорганизация может затронуть Литовский центр социальных исследований, Литовский институт права и Литовский институт аграрной экономики. 

Новое учреждение будет называться Литовским центром социальных наук. 

В правительственной справке отмечается, что объединение позволит увеличить мощь институтов в проведения важной для общества миссии, обеспечить интеграцию проводимых в Литве исследований в международное пространство научных изысканий. 

Проект подготовило Министерство образования, науки и спорта. Ведомство прогнозирует сокращение административных работников после реорганизации и ожидает экономию средств за счет их перераспределения.

В 2019 году бюджетные ассигнования трех госинститутов в целом составили почти 1,4 млн евро.

В Литве сейчас действуют 13 государственных научно-исследовательских институтов. 

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