Кабмин Литвы решит, продлевать ли карантин до середины декабря

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Завершающее работу правительство Литвы будет решать, продолжать ли карантин в стране до середины декабря, разрешать ли музеям открыться и проводить экскурсии.

В карантинных изменениях, предусмотренных Министерством здравоохранения, намечено его продолжение до 17 декабря.

В проекте предлагается разрешить посещение музеев и галерей лишь небольшим группам людей до пяти человек (за исключением семей), если будет обеспечено требование 10 кв. метров на одного посетителя и будет соблюдаться дистанции не менее двух метров между лицами и группами.