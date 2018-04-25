Кабмин Литвы решит, продлевать ли карантин до середины декабря

Завершающее работу правительство Литвы будет решать, продолжать ли карантин в стране до середины декабря, разрешать ли музеям открыться и проводить экскурсии.
В карантинных изменениях, предусмотренных Министерством здравоохранения, намечено его продолжение до 17 декабря.
В проекте предлагается разрешить посещение музеев и галерей лишь небольшим группам людей до пяти человек (за исключением семей), если будет обеспечено требование 10 кв. метров на одного посетителя и будет соблюдаться дистанции не менее двух метров между лицами и группами.
Также будет рассмотрено разрешение на проведение экскурсий в составе не более пяти человек или одной семьи, ели обеспечиваются все прочие правила, установленные главой по экстремальной ситуации.
Второй карантин в Литве был введен 7 ноября. В период карантина в публичных местах обязательно носить лицевые маски, прикрывающие рот и нос, запрещены все мероприятия, за исключением спортивных соревнований высшего уровня без зрителей.
Также запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игорных домов и прочих мест увеселения, оздоровительных центров, предоставляющих услуги отдыха, всех учреждений культуры, среди них и музеев.
Представители музеев обратились к правительству с просьбой разрешить их деятельность, поскольку они могут обеспечить безопасное посещение экспозиций.