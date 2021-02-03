Кабмин Литвы решит вопрос о приобретении вакцин COVID-19 компаний Valneva и Novavax

Между тем, согласно предусмотренному договору с Valneva для всех членов ЕС будет предоставлена возможность приобрести 30 млн доз и они смогут дополнительно претендовать еще на 30 млн доз.

Когда переговоры с Novavax и Valneva завершатся, у Европы будут контракты с восемью различными производителями о приобретении более 2,5 млрд доз.

ЕС уже подписала контракты с AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna.

Пока Европейское фармагентство утвердило вакцины трех производителей: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.

Согласно информации, которую Министерство здравоохранения опубликовало в середине января, согласно имеющимся договорам Литве достанется более 9 млн доз вакцин.