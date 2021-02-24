Кабмин Литвы решит вопросы продления карантина, ношения масок

В среду литовское правительство будет решать вопрос о продлении карантина, а также рассмотрит предложения Экспертного совета об изменении порядка ношения масок.
Как сообщила BNS представитель премьера Ингриды Шимоните по связям с общественностью Раса Якилайтене, правительство «решит вопрос продолжительности карантина и его условий, а также рассмотрит продолжения о ношении масок».
В данный момент карантин в Литве действует до 28 февраля. Экспертный совет при правительстве во вторник сообщил, что рекомендует его продлить, однако конкретных сроков не указывал.
Эксперты также предлагают правительству Литвы разрешить ношение лишь медицинских масок, смягчить требования их ношения на улице. Они считают, что маски следует носить в открытых пространствах лишь тогда, когда на расстоянии двух метров есть другие люди. Требования по ношению масок в закрытых помещениях меняться не будут.
По словам эксперта, профессора Кафедры управления здоровьем Литовского университета наук о здоровье Миндаугаса Станкунаса, обязать население носить лишь медицинские маски или респираторы предлагается потому, что эффективность различных из замен – платков, щитков и прочих средств, очень невелика в предотвращении распространения коронавируса.
В данный момент жители старше шести лет обязаны носить защитные средства, прикрывающие нос и рот. Это могут быть маски, респираторы или другие средства. Исключения применяться лишь в отношении людей с недугами, спортсменов или за пределами населенных местностей.