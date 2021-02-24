Кабмин Литвы решит вопросы продления карантина, ношения масок

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В среду литовское правительство будет решать вопрос о продлении карантина, а также рассмотрит предложения Экспертного совета об изменении порядка ношения масок.

Как сообщила BNS представитель премьера Ингриды Шимоните по связям с общественностью Раса Якилайтене, правительство «решит вопрос продолжительности карантина и его условий, а также рассмотрит продолжения о ношении масок».