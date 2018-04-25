Кабмин Литвы срочно закупает услуги интегрированых коммуникаций и консультантов

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Министр здравоохранения Литвы, глава государственного Операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюс Верига в четверг подписал решение о срочной закупке средств интегрированной коммуникации и услуг консультантов по связям с общественностью.

Решением А. Вериги, министерствам, после согласования с Группой информирования общественности, было поручено в порядке особой срочности приобрести услуги различных средств массовой информации в связи с публикацией информации в национальных, региональных СМИ (включая телевидение, интернет-порталы, прессу, радиостанции, а также специнформации на темы здоровья. Будет закуплена и реклама на уличных экранах и в общественном транспорте.

Также планируется приобрести услуги консультантов по связям с общественностью и агентств новостей, связанные с информации о контроле ситуации с заболеваниями COVID-19 в стране.

В рамках заключенных договоров планируется публиковать и распространять информацию о контролере над ситуацией с коронавирусом в период карантина и после него, пока будут применяться меры по смягчению последствий экстремальной ситуации.

Этот процесс будет координировать глава Группы информирования общественности Гедрюс Сурплис. Он сообщил BNS, что услуги, после согласования с ним будут приобретаться «по потребности», поэтому конкретных сумм для этого не предусмотрено, а первые информационные сообщения в СМИ должны появиться уже в предстоящие выходные.

«Реально уже в эти выходные у нас будет призыв оставаться дома на Пасху», – сказал Г. Сурплис.

Он пока не детализировал, как конкретно будут приобретаться услуги, лишь заверил, что это будет делаться не через «агентства по связям с общественностью», а напрямую со средствами массовой информации и «руководствуясь правовыми актами». По его словам, поручение А. Вериги просто позволит избежать длительных публичных закупок для распространения информации.

«Это не какой-то спасательный круг, просто распространение информации в деле контролирования коронавируса также важно, как и любые другие услуги или товары. Мы предусматриваем возможность оперативно, а не в обычном порядке ( поскольку публичные закупки требуют много времени, может даже месяц) приобретать услуги СМИ, чтобы мы могли достигнуть как можно более широкой аудитории», – сказал BNS Г. Сурплис.

Ранее объединения СМИ уже обращались к правительству с просьбой о помощи, поскольку последние в связи с введенным карантином теряют доходы по причине отзыва рекламы заказчиками.

Министр культуры Миндаугас Кветкаускас в четверг сказал, что закупка этих услуг предназначена для того, чтобы поддержать СМИ.

Такую модель, по словам М. Кветкаускаса, поддержали и представители СМИ.