Кабмин Литвы: торговые центры смогут работать, но не по выходным

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительство Литвы, неделю назад отозвавшие планы открытия всех магазинов в торговых центрах, намеревается их открыть, но не по выходным дням.

Окончательное решение правительство по этому вопросу примет в четверг.

Прежде всего, будут открыты магазины, действующие в крупных торговых центрах и не имеющих отдельного входа с улицы, однако они не смогут работать в субботу и в воскресенье. Немного позднее начнут действовать и закрытие павильоны на рынках.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министр здравоохранения Арунас Дулькис утверждает, что деятельность торговцев будет возобновляться постепенно – прежде всего, будет разрешено открыться магазинам в торгово-развлекательных центрах, за исключением магазинов, находящихся на рынках, позднее будут открыт и последние.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что часть открывающихся магазинов сможет работать с понедельника, с 19 апреля, а часть – с 3 мая, сначала их деятельность будет ограничена в субботу и в воскресенье.

«Если увидим, что контроль в этих точках большого скопления людей обеспечивается надлежащим образом, конечно, это предложение мы пересмотрим по ходу», – заявила она на совещании.

Кроме того, по словам А. Дулькиса, министерство транспорта предлагает разрешить работу кафе, ресторанов и баров в пассажирских терминалах аэропортов и морских портов.

В начале марта правительство разрешило работу всех магазинов с отдельным входом с улицы.

В данный момент в торговых центрах могут работать только магазины необходимых товаров – продуктовые, аптеки, магазины оптики и ветеринарных товаров, а прочие могут быть только пунктами выдачи товара.