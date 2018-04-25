Кабмин Литвы уточнит условия карантина, решение о его продлении — на следующей неделе

Завершающее работу правительство Литвы в среду уточнит условия карантина, акцентируя ограничения для спортивных клубов, бассейнов, услуг бань, а вопрос продления карантина будет решаться на следующей неделе.
Как сообщила BNS пресс-секретарь временного министра здравоохранения Лина Бушинскайте, правительству будет предложено уточнить положения о карантинных условиях в спортклубах и бассейнах.
«Эта и еще следующая среда входят в карантин, продление будет рассматриваться в следующую среду», – сказала она.
В поправках, подготовленных Министерством здравоохранения, предусматривается запрет на предоставление услуг заведений отдыха, эксплуатации спортивного оборудования, деятельности спортклубов, центров физической подготовки, услуг развлечений, отдыха, бассейнов, бань, дискотек, танцевальных залов, кинотеатров и киноклубов.
Исключением являются общественные бани, которые предназначены для удовлетворения потребностей гигиены.
Министерство отмечает, что новые ограничения не вводятся, а решение лишь более четко определяет введенные ранее ограничения на услуги отдыха, спорта и развлечений.
Второй карантин в Литве был введен 7 ноября и планируется до 29 ноября, однако министр здравоохранения утверждает, что его будет предложено продлить.
В период карантина в публичных местах обязательно носить лицевые маски, прикрывающие рот и нос, запрещены все мероприятия, за исключением спортивных соревнований высшего уровня без зрителей.
Также запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игорных домов и прочих мест увеселения, оздоровительных центров, предоставляющих услуги отдыха.
Кроме прочего, во время карантина действуют и другие ограничения, связанные со здравоохранением, местами торговли, образованием, общественным транспортом и прочим.