Кабмин Литвы уточнит условия карантина, решение о его продлении — на следующей неделе

В поправках, подготовленных Министерством здравоохранения, предусматривается запрет на предоставление услуг заведений отдыха, эксплуатации спортивного оборудования, деятельности спортклубов, центров физической подготовки, услуг развлечений, отдыха, бассейнов, бань, дискотек, танцевальных залов, кинотеатров и киноклубов.

Исключением являются общественные бани, которые предназначены для удовлетворения потребностей гигиены.

Министерство отмечает, что новые ограничения не вводятся, а решение лишь более четко определяет введенные ранее ограничения на услуги отдыха, спорта и развлечений.

Второй карантин в Литве был введен 7 ноября и планируется до 29 ноября, однако министр здравоохранения утверждает, что его будет предложено продлить.

В период карантина в публичных местах обязательно носить лицевые маски, прикрывающие рот и нос, запрещены все мероприятия, за исключением спортивных соревнований высшего уровня без зрителей.

Также запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игорных домов и прочих мест увеселения, оздоровительных центров, предоставляющих услуги отдыха.

Кроме прочего, во время карантина действуют и другие ограничения, связанные со здравоохранением, местами торговли, образованием, общественным транспортом и прочим.