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Кабмин Литвы ввел требование отрицательного теста на COVID-19 при въезде в Литву

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В среду правительство Литвы решило, что все возвращающиеся или прибывающие в Литву должны предъявить тест на COVID-19, не позднее, чем трехсуточной давности с отрицательным результатом.

Этот порядок вступит в силу с 10 марта. 

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«Все лица, возвращающиеся или прибывающие в Литовскую республику по регулярным, специальным и чартерным маршрутам международного сообщения всеми видами транспорта обязаны иметь документ (с переводом на литовский, английский или русский язык) о том, что лицу не позднее чем в течение 72 часов перед возвращением в Литовскую Республику провели исследование на выявление  COVID-19 и был получен отрицательный ответ (ответ серологического анализа на антитела не признается)», – говорится в правительственном постановлении.

Кроме того, компании обязаны организовать перевозку пассажиров так «чтобы в транспортные средства не попадали пассажиры без анализа на  COVID-19 и полученного отрицательного ответа анализа». 

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Исключение применяется в отношении членов экипажей, а также лиц до 16 лет, которые следуют через Литву транзитом, переболевших коронавирусом или привитых от него, когда диагноз был подтвержден «на основании положительного результата анализа ПЦР на SARS-CoV-2 или результатом теста на антитела». 

До сих пор предусматривалось, что прибывающие или возвращающиеся в Литву из стран, входящих в список затронутых вирусом государств, должны были предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за двое суток до прибытия, или сделать этот тест в Литве. 

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