Кабмин Литвы ввел требование отрицательного теста на COVID-19 при въезде в Литву

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В среду правительство Литвы решило, что все возвращающиеся или прибывающие в Литву должны предъявить тест на COVID-19, не позднее, чем трехсуточной давности с отрицательным результатом.

Этот порядок вступит в силу с 10 марта.