Кабмин Литвы выделил еще почти 30,6 млн евро на средства по борьбе с коронавирусом

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Правительство Литвы в среду выделило из заимствованных государством средств 30 млн 560 тыс. евро Минздраву на средства для борьбы с коронавирусом.

Сумма выделена из заимствованных средств, так как государственного резерва недостаточно.

14 млн евро из выделенной суммы пойдёт на приобретение оборудования для искусственного вентилирования лёгких, оставшиеся 16 млн 560 тыс. евро – на обеспечение медиков средствами от коронавируса.

Как сообщает Минздрав, планируется купить 400 новых аппаратов искусственного вентилирования лёгких, сейчас их в стране около 900.