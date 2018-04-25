Кабмин Литвы закладывает основания для переговоров с Equinor

С целью значительного снижения затрат на содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) литовское правительство в среду решило инициировать изменения модели его деятельности.
Решение позволит находящейся в госуправлении компании поставок газа и электроэнергии Ignitis заново провести переговоры с норвежской Equinor (бывшая Statoil), с которой подписан долгосрочный договор о поставках СПГ. В рамках этого договора закупается минимальное количество СПГ, необходимое для поддержания деятельности терминала.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на заседании правительства упомянул, что следует сократить не только общие расходы на содержание терминала, но и те, которые предусмотрены в договоре с Equinor.
«Важно осознать то, что сокращение расходов терминала СПГ является лишь первым шагом. Мы не можем не предуспотреть вторую значимую часть, я говорю об историческом контракте, не всегда в лучшем значении этих слов «исторический контракт» (с Equinor – BNS), и здесь, мы должны воспользоваться возможностями и попытаться сократить необходимое количество», – сказал министр.
По его словам, этот рекордный для терминала СПГ год и будущий газопровод в Польшу вынуждают заново оценить модель деятельности терминала, по которой за год необходимо поставлять 4 груза СПГ – они необходимы для поддержания температуры и технологических процессов.
Компания торговли газом в прошлом Litgas, а сейчас Ignitis уже пересматривала один раз условия договора о поставках газа со Statoil 2014 года. В начале 2016 года стороны подписали обновленный договор – была изменена формула установления цены, она приблизилась к ценам на газ, поставляемый по газопроводам, почти на треть снизила годовое количество газа – приблизительно с 5,5 до 3,6 тераватт-часов, а срок действия договора продлен до конца 2024 года, когда завершится срок аренды судна-хранилища терминала Independence.BNS
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