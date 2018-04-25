  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Кабмин Литвы закладывает основания для переговоров с Equinor

Подробнее...
default image
Трамп выплатит два миллиона долларов благотворительным организациям

Подробнее...
default image
Министр о ситуации в Запишкисе: это очень агрессивное решение

Подробнее...
default image
Испания - лучшая европейская страна для безмятежной старости

Подробнее...
default image
В Латвии создадут суд по экономическим делам

Подробнее...
default image
Литовцы менее довольны жизнью, чем латыши или эстонцы

Подробнее...
default image
В Сейме рассмотрели поправку о запрете на субаренду муниципального жилья

Подробнее...
default image
Португалия - одна из стран ЕС с наиболее низкой минимальной заработной платой

Подробнее...
default image
Британские подданные спешат получить гражданство Швеции

Подробнее...
default image
Литва просит помощи у депутатов Европарламента в защите судей и прокуроров от России

Подробнее...
default image
В Европе вновь призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Подробнее...
default image
Мы в ответе за тех, кого приручили

Подробнее...
default image
Г.Науседа примет участие в Экономическом форуме в Давосе в 2020 году

Подробнее...
default image
С 1992 года в Украине погибли 60 журналистов

Подробнее...
default image
Лесничества бесплатно раздадут еловые ветки

Подробнее...
default image
Тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата

Подробнее...
default image
"Морским котикам" разрешили пользоваться зонтами

Подробнее...
default image
После реконструкции открылось посольство Литвы в Чехии

Подробнее...
default image
Сотни отелей по всему миру примут туристов бесплатно в обмен на массаж, работу в саду и не только

Подробнее...
default image
В этом году Каунасский аэропорт уже обслужил миллион пассажиров

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика,Энергетика

Кабмин Литвы закладывает основания для переговоров с Equinor

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

С целью значительного снижения затрат на содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) литовское правительство в среду решило инициировать изменения модели его деятельности.  

Решение позволит находящейся в госуправлении компании поставок газа и электроэнергии Ignitis заново провести переговоры с норвежской Equinor (бывшая Statoil), с которой подписан долгосрочный договор о поставках СПГ. В рамках этого договора закупается минимальное количество СПГ, необходимое для поддержания деятельности терминала.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на заседании правительства упомянул, что следует сократить не только общие расходы на содержание терминала, но и те, которые предусмотрены в договоре с Equinor. 

афиша

«Важно осознать то, что сокращение расходов терминала СПГ является лишь первым шагом. Мы не можем не предуспотреть вторую значимую часть, я говорю об историческом контракте, не всегда в лучшем значении этих слов «исторический контракт» (с Equinor – BNS), и здесь, мы должны воспользоваться возможностями и попытаться сократить необходимое количество», – сказал министр. 

По его словам, этот рекордный для терминала СПГ год и будущий газопровод в Польшу вынуждают заново оценить модель деятельности терминала, по которой за год необходимо поставлять 4 груза СПГ – они необходимы для поддержания температуры и технологических процессов. 

Компания торговли газом в прошлом Litgas, а сейчас Ignitis уже пересматривала один раз условия договора о поставках газа со Statoil 2014 года. В начале 2016 года стороны подписали обновленный договор – была изменена формула установления цены, она приблизилась к ценам на газ, поставляемый по газопроводам, почти на треть снизила годовое количество газа – приблизительно с 5,5 до 3,6 тераватт-часов, а срок действия договора продлен до конца 2024 года, когда завершится срок аренды судна-хранилища терминала Independence. 

BNS

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600