Кабмин Литвы закладывает основания для переговоров с Equinor

«Важно осознать то, что сокращение расходов терминала СПГ является лишь первым шагом. Мы не можем не предуспотреть вторую значимую часть, я говорю об историческом контракте, не всегда в лучшем значении этих слов «исторический контракт» (с Equinor – BNS), и здесь, мы должны воспользоваться возможностями и попытаться сократить необходимое количество», – сказал министр.

По его словам, этот рекордный для терминала СПГ год и будущий газопровод в Польшу вынуждают заново оценить модель деятельности терминала, по которой за год необходимо поставлять 4 груза СПГ – они необходимы для поддержания температуры и технологических процессов.

Компания торговли газом в прошлом Litgas, а сейчас Ignitis уже пересматривала один раз условия договора о поставках газа со Statoil 2014 года. В начале 2016 года стороны подписали обновленный договор – была изменена формула установления цены, она приблизилась к ценам на газ, поставляемый по газопроводам, почти на треть снизила годовое количество газа – приблизительно с 5,5 до 3,6 тераватт-часов, а срок действия договора продлен до конца 2024 года, когда завершится срок аренды судна-хранилища терминала Independence.