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TOP,Новости,Сейм Литвы

Кабмин, мэрии, комитеты сейма смогут заседать удаленно

Фото из открытых источников

В период карантина в связи с коронавирусом COVID-19 правительство Литвы, советы самоуправлений, комитеты и комиссии сейма смогут проводить заседания и принимать решения удаленным способом. 

Во вторник сейм в порядке особой срочности принял соответствующие поправки к законам.

Заседания и совещания правительства «удаленным путем в реальном времени могут осуществляться за счет электронных средств связи» в случаях войны, чрезвычайного положения, мобилизации, карантина, экстремальной ситуации или экстремального происшествия, в прочих неотложных случаях.  

Таким образом, при принятии правительственных постановлений, решений, резолюций, должна будет обеспечена идентификация члена правительства и установление результатов его голосования. 

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Такая возможность предусмотрено и в законе о местном самоуправлении. 

«Карантин сегодня объявлен на достаточно короткий срок, но я, полагаю, что он продлится дольше», – сказала глава МВД Рита Тамушунене, представляя один из проектов. 

Согласно принятым поправкам к уставу сейма, разрешение на проведение заседаний комитетов и комиссий сейма удаленным способом выдает правление парламента. Такие заседания могут проходить только в случае объявления экстремальной ситуации. 

Для того, чтобы остановить распространение коронавируса с понедельника в Литве вступил в силу карантин, ранее была объявлена экстремальная ситуация. 

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