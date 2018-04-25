Кабмин, мэрии, комитеты сейма смогут заседать удаленно

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В период карантина в связи с коронавирусом COVID-19 правительство Литвы, советы самоуправлений, комитеты и комиссии сейма смогут проводить заседания и принимать решения удаленным способом.

Во вторник сейм в порядке особой срочности принял соответствующие поправки к законам.

Заседания и совещания правительства «удаленным путем в реальном времени могут осуществляться за счет электронных средств связи» в случаях войны, чрезвычайного положения, мобилизации, карантина, экстремальной ситуации или экстремального происшествия, в прочих неотложных случаях.

Таким образом, при принятии правительственных постановлений, решений, резолюций, должна будет обеспечена идентификация члена правительства и установление результатов его голосования.