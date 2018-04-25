Кабмин может ограничить работу торговых центров, если не будут соблюдаться требования

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Правительство Литвы склонно ограничить работу торговых центров (ТЦ), если не будут соблюдаться требования по ограничениям потоков посетителей, говорит временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«(…) Было договорено четко потребовать от предпринимателей обеспечить, чтобы там люди не скапливались», — сообщи А. Вярига на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, на этой неделе нужно будет наблюдать за ситуауцией в ТЦ, чтобы в них запускалось столько людей, сколько установЛено, то есть чтобы на одного человека приходилось не менее 10 кв. метров площади.