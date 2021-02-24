Кабмин намерен инициировать расширение объемов тестирования

И. Шимоните сказала, что позволит, «возможно, уже с марта перейти к такому режиму, когда те самоуправления, ситуация в которых плохая, в большей мере будут отграничены от передвижения, чем все самоуправления друг от друга».

По ее словам, ситуация с объемами тестирования показывает, что решение предоставить самоуправлениям больше свободы самим решать вопросы с объемами тестирования себя не оправдало, потому что тестируются только группы риска.

Правительство Литвы в среду еще на месяц — до апреля продлило карантин, однако разрешило не носить маску на улице и передвигаться между крупными городами и их районами.

Решением правительства карантин в стране продлен до полуночи 31 марта.

Ограничения передвижения между самоуправлениями продлены до 15 марта.