Кабмин намерен инициировать расширение объемов тестирования

Литовское правительство планирует инициировать тестирование нескольких общественных групп и в середине марта рассмотреть возможность более широких послаблений в ограничениях передвижения, говорит премьер Ингрида Шимоните.
«Надеюсь, что, возможно, уже сегодня министр здравоохранения сможет подписать свои правовые акты, чтобы мы просто расширили объемы тестирования для определенных групп, которые равномерно распределены по всей Литве и имеются во всех самоуправлениях, этих людей немало, и мы будем приглашать их на тестирование массово, так, как проводили тестирование медиков», — сказала премьер на заседании.
Она упомянула, что это могут быть сотрудники правоохранительных органов или работники культуры.
Это, по словам премьера, позволит узнать ситуацию с заболеваемостью в этих группах, а также составить более полное впечатление о ситуации в разных самоуправлениях.
И. Шимоните сказала, что позволит, «возможно, уже с марта перейти к такому режиму, когда те самоуправления, ситуация в которых плохая, в большей мере будут отграничены от передвижения, чем все самоуправления друг от друга».
По ее словам, ситуация с объемами тестирования показывает, что решение предоставить самоуправлениям больше свободы самим решать вопросы с объемами тестирования себя не оправдало, потому что тестируются только группы риска.
Правительство Литвы в среду еще на месяц — до апреля продлило карантин, однако разрешило не носить маску на улице и передвигаться между крупными городами и их районами.
Решением правительства карантин в стране продлен до полуночи 31 марта.
Ограничения передвижения между самоуправлениями продлены до 15 марта.