Кабмин не думает о введении ни всеобщего, ни локального карантина – С. Сквярнялис

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Несмотря на рост числа заражений коронавирусом, правительство Литвы сейчас не рассматривает возможности введения ни всеобщего, ни локального карантина в каких-то самоуправлениях, говорит премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

По словам премьера, он и сам слышал слухи, что карантин может быть введен 16 октября.

«Сегодня говорить о введении карантина 16 или 10 октября точно нет никаких оснований. Еще раз повторю: если государству для защиты жизни людей, интересов здоровья, экономики нашей страны понадобятся такие решения, то правительство примет такие решения невзирая ни на какие обстоятельства, связанные с политическими баталиями», — сказал С. Сквярнялис на удаленной пресс-конференции в среду.

«Если мы будем видеть, что «перегревается» наша система здравоохранения, что занимаются свободные и заготовленные для пациентов с COVID-19 койки, что заполнябются наши реанимации, что нужны вентиляция легких или аппараты искусственного дыхания, то эти цифры будут иметь значение (…). В случае большого роста числа заболеваемости, если будут не очаги, а всеобщее распространение в стране, без возможности отследить контакты — такие условия точно позволят ввести карантин», — сказал глава правительства.

Премьер также сказал, что сейчас в пяти очагах в Вильнюсском, Каунасском, Шяуляйском регионах и особенно в самоуправлениях Радвилишкского и Расейнского районов число заражений от общего числа всех диагнозов составляет 85%, а на остальной территории страны «ситуация хорошая».

С. Сквернялис отметил, что сейчас можно говорить лишь о рекомендациях рассмотреть возможность введения локального карантина в случае необходимости.