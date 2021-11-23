Кабмин не ожидает дополнительных санкций из-за тайваньского представительства — И. Шимоните

Литва не прогнозирует дополнительные санкции со стороны Китая из-за тайваньского представительства, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните. Китай в воскресенье ограничил уровень дипломатического представительства с Литвой до поверенных в делах, реагируя на открытие представительства в Вильнюсе на прошлой неделе.

«Мне бы не хотелось гадать, потому что можно придумать жупел страшнее, чем он есть», – сказала премьер, комментируя вероятную реакцию Китая на это решение в интервью LRT во вторник.

Глава правительства подчеркнула, что тайваньское представительство открыто с целью активизировать культурное и экономическое сотрудничество, и такое решение не меняет правительственной политики «одного Китая».

«Это не дипломатическое представительство. Его открытие было намечено в программе правительства. Политики «одного Китая» правительство этим никак не изменило», – сказала И. Шимоните.

Китай разозлен решением Литвы разрешить тайваньскому представительству действовать от имени острова, так как Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В последнее время Китай также начал останавливать грузовые поезда в Литву, выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил для литовских предприятий кредитные лимиты и повысил цены.