Кабмин не позволил заключить ж/д договор с испанцами стоимостью 63 млн евро

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После того, как правительственная Комиссия по проверке сделок стратегических предприятий в декабре постановила, что победившее на конкурсе на строительство железнодорожного моста через реку Нерис в проекте железной дороги европейской колеи Rail Baltica испанское предприятие, которое находится в управлении китайской корпорации, представляет угрозу для безопасности страны, правительство Литвы утвердило такое заключение.

«Правительство приняло решение, что сделка по покупке работ по строительству нового моста через реку Нерис с обладателем первого места, которую намеревается заключить LTG Infra, не соответствует интересам национальной безопасности», — сказала BNS советник премьера Раса Якилайтене.

Решение означает, что дочернее предприятие Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) LTG Infra не подпишет договор стоимостью 62,5 млн евро с компанией по строительству инфраструктуры мостов и дорог Puentes y Calzadas Infraestructuras.

Менеджер по безопасности бизнеса Lietuvos gelezinkeliai Роландас Шлепетис говорил, что в таком случае договор будет подписан с обладателем второго места — итальянским строительным гигантом Rizzani de Eccher, однако только после того, как такую сделку одобрит правительственная комиссия.

Rizzani de Eccher предлагает построить ж/д мост через Нерис почти за 63,957 млн евро (без НДС). Испанца предлагали реализовать проект за 62,513 млн евро.

Как сообщает LRT, две трети акций испанской компании Puentes y Calzadas Infraestructuras в 2020 году купило китайское государственное предприятие China Road and Bridge Corporation, находящееся в управлении крупной китайской госкомпании China Communications Construction – в ее отношении в августе 2020 года США стали применять санкции, так как связывают ее с военными структурами Китая.

Новый ж/д мост через Нерис будет построен недалеко от Йонавы и будет самым длинным таким мостом в странах Балтии. Его длина составит 1510 метров, самый длинный промежуток между опорами, где он будет пересекать реку, будет 150 метров.

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