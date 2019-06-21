Кабмин обещает сократить тень в строительстве и торговле

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

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На этой неделе правительство Литвы по существу одобрило введение обязанности посредников декларировать сделки купли-продажи автомобилей, внедрить централизованные системы владельцев машин и мест их продажи.

В документе ставятся цели сокращения теневой экономики в секторах строительства, торговли автомобилями, автодеталями и мясными продуктами.

По словам премьер-министра Саулюса Сквярнялиса, при успешной реализации эти решения позволят вывести «из тени» «ни одну сотню» миллионов евро.

«Это будет огромный толчок, средства, которые мы сможем перераспределить через бюджет, если говорить об этих крупнейших проблемах», – сказал премьер журналистам.

В плане предусмотрено и введение обязательной карточки — удостоверения строителя, внедрения ее информационной системы. Между тем, для транспортных средств предусматриваются критерии, по которым автомобили могут быть признаны отходами.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас утверждает, что продавцы автомобилей сейчас злоупотребляют формами договоров купли-продажи автомобилей, в которых фигурируют лишь первичный продавец и конечный покупатель, хотя посредники играют существенную роль при приобретении и доставке автомобиля из Западной Европы и продаже его в Литве.

Правительство отмечает, что в строительном секторе ежегодно не учитывается около 500–700 млн евро доходов, в торговле мясом и мясными продуктами – около 151 млн евро, а в торговле автомобилями и их частями – 73 млн евро налога на добавленную стоимость.