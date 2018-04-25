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TOP,Новости,Приграничье

Кабмин обсудит, продлевать ли пограничный контроль до середины сентября

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Кабинет министров в среду обсудит, продлевать ли пограничный контроль в аэропортах и морских портах до 14 сентября.

Министерство внутренних дел предлагает продлить пограничный контроль, учитывая текущую ситуацию и тенденцию развития положения с коронавирусом.

В настоящее время пограничный контроль действует до 15 августа включительно.

Если контроль будет продлен, то досмотры будут продолжаться в международных аэропортах и в Клайпедском морском порту.

Страны Балтии открыли границы для граждан этих стран в середине мая.

Сухопутная граница с Польшей открыта в середине июня. Однако ситуация в Польше и в Латвии ухудшается, поэтому на границах с этими странами дежурит больше пограничников и полицейских.

Прибывающим из Польши обязательная двухнедельная самоизоляция.

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