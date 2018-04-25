default image
Слежка в карантин. Коронавирус убивает демократию

Подробнее...
default image
Г. Сурплис: проверено рекордно большое число проб, процент заразившихся сокращается

Подробнее...
default image
В Литве зарегистрирована новая политическая партия - Национальное объединение

Подробнее...
default image
ООН: Если не защитить от COVID-19 мигрантов и беженцев, мы не сможем взять его под контроль

Подробнее...
default image
В марте в Литве недополучено около 15% запланированных налогов – ГНИ

Подробнее...
default image
С начала карантина треть украинцев перестали работать

Подробнее...
default image
ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн

Подробнее...
default image
В пяти странах Африки еще нет коронавируса

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс обсудит с министрами НАТО помощь альянса во время коронавирусного кризиса

Подробнее...
default image
Берлин:бездомные могут стать главными разносчиками вируса

Подробнее...
default image
Кабмин одобрил создание фонда для поддержки крупных предприятий

Подробнее...
default image
Из-за новых случаев коронавируса закрывается поликлиника Шешкинес в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В Египте введен принудительный карантин за свой счет для возвращающихся из-за границы

Подробнее...
default image
В Литве установлено 649 случаев коронавирусной инфекции

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис о коронавирусе в Беларуси: это может быть неуправляемый очаг

Подробнее...
default image
На фразу “социальное дистанцирование” хотят взять патент

Подробнее...
default image
Пандемия жестокости: в мире резко увеличилось число случаев домашнего насилия

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: зарплаты работающим в очагах медикам повысят на 100%, остальным - на 15%

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис сказал, что думают понемногу разрешить возобновлять деятельность малому бизнесу

Подробнее...
default image
В Праге начали размещать бездомных в гостиницах из-за пандемии

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости

Кабмин одобрил создание фонда для поддержки крупных предприятий

Nuotrauka lrv.lt

С целью смягчения последствий пандемии COVID-19 для экономики, обеспечения ликвидности действующих в Литве предприятий и поощрения развития бизнеса правительство в среду постановило создать фонд, предназначенный для инвестирования в бизнес, испытывающий трудности из-за COVID-19.

Фонд будет инвестировать в средние и крупные предприятия, которые из-за ситуации с COVID-19 испытывают временные трудности. Инвестиции фонда помогут обеспечить достаточную ликвидность этих предприятий, дополнительное финансирование и преемственность экономической деятельности после завершения кризиса, говорится в сообщении канцелярии правительства.

По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, фонд будет инвестировать в сами предприятия — их акции или долговые ценные бумаги, средства фонда будут использоваться в тех случаях, когда не будет возможности привлечь средства иными путями.

На создание фонда, учредителем которого должно стать подконтрольное Министерству экономики и инноваций предприятие Investiciju ir verslo garantijos (Invega), выделяется 100 млн евро средств госбюджета.

После создания нового фонда кредитование и инвестирование будет осуществляться напрямую, а не через финансовых посредников. Начало деятельности фонда — 15 апреля.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600