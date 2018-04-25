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TOP,Бизнес,Новости

Кабмин одобрил запрет на демонстрацию табачной продукции в магазинах

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Правительство Литвы одобрило запрет на демонстрацию табачной продукции и сопутствующих товаров в магазинах.

Переходный период – до 1 мая 2020 года – в ведомстве посчитали очень коротким. Вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка предложила увеличить переходный период и перенести срок вступления закона в силу  на 1 мая 2022 года.

До начала действия поправки магазины должны быть реконструированы таким образом, чтобы появились табачные отделы или конструкции, за которой можно скрыть продаваемую продукцию.

Однако министр здравоохранения Аурелиюс Верига, напротив, считает, что переходный период должен быть, но два года – это слишком долго.

Действующий закон не предусматривает запрета на демонстрацию табачной продукции.

Власти полагают, что изменения позволят снизить доступность табака и привлекательность курения среди молодежи.

В Минздраве подчеркнули, что употребление табака является одной из самых серьезных угроз здоровью. Ежегодно во всем мире от болезней, связанных с курением, умирает около семи миллионов человек.

По данным Департамента статистики Литвы, в 2018 году на каждого жителя Литвы в возрасте от 15 лет и старше приходилось 1164 сигареты. По сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 3,2 процента.

BNS
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