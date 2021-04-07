Кабмин пока отказывается от планов открыть все магазины

Фото BFL/Витяниса Юрявичюса

Из-за того, что в Литве растет заболеваемость коронавирусом, правительство отказалось от планов открыть все магазины в торговых центрах.

На прошлой неделе кабмин объявил, что решения о послаблениях для торговли могут быть принята уже на этой неделе, а торговля может быть открыта с 12 апреля.

Однако премьер Ингрида Шимоните в среду на заседании правительства сообщила, что рост числа новых случаев коронавируса не позволяет пока такое решение принять.

«(…) Согласно сегодняшним данным, у нас давно невиданное число (новых — ред.) случаев за минувшие сутки, и половина Литвы в фазе экспоненциального роста», — сказала глава правительства.

Сейчас сделаны послабления лишь для части магазинов — в начале марта было разрешено открыться магазинам с отдельным входом с улийы, однако по-прежнему запрещена работа магазинов в крупных торговых центрах.

В данный момент в торговых центрах могут работать только магазины самых необходимых товаров – пищевых продуктов, аптеки, магазины оптики и ветеринарных товаров – а остальные магазины могут действовать только как пункты выдачи товаров.

В Литве в среду установлено 1116 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек.