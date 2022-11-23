Кабмин примет решение о компенсациях на 37 млн евро за присвоенное имущество евреев

Если правительство одобрит проект, то он будет передан в Сейм.

«Это еще и некий моральный долг, который было бы хорошо признать и по возможности, не на сто процентов, конечно, решить», — сказала премьер о предложенных компенсациях.

В настоящее время компенсации выделяются ежегодно только за экспроприированное имущество еврейских религиозных общин — взяты обязательства выплатить 37 млн евро в течение десяти лет, процесс должен быть завершен к марту следующего года.

Новые компенсации, как и предыдущие, предполагается направить в Фонд доброй воли, который будет выплачивать их собственникам и наследникам. Заявки будут приниматься до конца 2023 года, компенсации будут выплачены в течение 2024-2030 годов.

Новая редакция закона также позволит фонду выделять 5-10 млн евро на удовлетворение индивидуальных просьб о компенсации за недвижимое имущество. Денежная сумма, выплачиваемая одному лицу, не будет зависеть от стоимости недвижимости, принадлежащей потерпевшему.

Во время оккупации гитлеровской Германией в 1941-1944 годах погибло около 90% из примерно 208 тыс. литовских евреев.

Литовские евреи и литовские еврейские религиозные общины несколько раз подвергались национализации недвижимости.

Она началась во время первой советской оккупации в 1940 году. Германия, оккупировавшая территорию Литвы, национализацию не отменила, а последовавшая за ней вторая советская оккупация окончательно отобрала имущество жертв Холокоста.

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