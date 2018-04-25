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Кабмин примет решение об изоляции по приезде из стран с COVID на норочных фермах

Фото pixabay.com

Правительство Литвы примет решение об изоляции на 17 дней для прибывающих их Дании, а также из других стран, в которых вирус COVID распространился на норочных фермах, информировал министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. 

«Будет предложена обязательная изоляция на 14 дней для прибывающих из Дании, подобная изоляция может быть предложена по приезде и из других государств, где есть подобные проблемы, т. е. из Италии, Нидерландов, Испании и Швеции, если до завтрашнего дня информация не изменится и будет подтверждено, что подобные проблемы (…) есть именно на норочных фермах и в этих государствах», — сказал А. Вярига на пресс-конференции во вторник. 

Министр сказал, что обсудил эту ситуацию с послом Дании, также поступили данные от Всемирной организации здравоохранения, что, вероятно, мутировавший вирус мог распространиться на норочных фермах и в других странах. 

Крупнейший в мире производитель норкового меха Дания в среду сообщила, что уничтожит всех своих норок на фермах, где их выращивают, после обнаружения мутировавшей версии нового коронавируса, который распространился среди людей. 

От норок уже заразилось как минимум 12 члеовек. 

Ученые обеспокоены тем, что мутировавший вирус может быть полностью или частично устойчив к создаваемым сейчас вакцинам. 

 Литовские ведомства пристально наблюдают за ситуацией. 

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