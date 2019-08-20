TOP,Новости,Общество

Кабмин просит больше времени для выработки позиции по второму делу о тюрьме ЦРУ

Фото BFL

Правительство Литвы попросило Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге дать больше времени на выработку позиции относительно жалобы гражданина Саудовской Аравии на то, что в 2005–2006 годах он незаконно содержался в тайной американской тюрьме ЦРУ в Литве.

До этого времени правительство Литвы категорически отрицало, что в стране действовала тайная тюрьма ЦРУ США.

51-летний Мустафа аль-Хаусави сейчас содержится на базе США в Гуантанамо. Он задержан в 2003 году в Пакистане. США утверждают, что он может быть замешан в террористической атаке 11 сентября. 

В жалобе защитников М. аль-Хаусави говорится, что он мог быть доставлен в Литву в феврале или октябре 2005 года, а вывезен в марте 2006 года.

Вице-министр юстиции Ирма Гуджюнайте в понедельник подтвердила BNS, что по просьбе правительства канцелярия ЕСПЧ продлила срок представления позиции для Литвы до 31 октября.

По данным BNS, ранее ЕСПЧ велел Литве представить позицию в августе.

«Канцелярия ЕСПЧ сообщила, что удовлетворена просьба представителя правительства Литовской Республики в ЕСПЧ продлить до 31 октября срок представления позиции правительства относительно приемлемости жалоб заявителя М. аль-Хаусави», – сказала BNS вице-министр.

«Перенести этот срок просили потому, что это сложно, дело большого объема, сейчас еще идет связанное с делом досудебное расследование, его проводит Генеральная прокуратура, и также из-за необходимости согласовать позицию с соответствующими ведомствами государства», – добавила И. Гуджюнайте.

Это уже второе дело в ЕСПЧ по поводу вероятно существовавшей тюрьмы ЦРУ.

В мае прошлого года ЕСПЧ констатировал, что американцы в Литве тайно держали в заключении другого саудовца Абу Зубейду. 

За нарушения прав человека суд обязал Литву выплатить А. Зубейде 130 тыс. евро компенсации. Эти средства правительство отложило на депозитный счет. 

Представители Литвы в Страсбургском суде утверждали, что в помещении природе Вильнюса — Антавиляй, должен был действовать центр поддержки разведки, а вызывавший подозрения самолет поставлял в Литву не людей, а оборудование связи. 

В Литве в связи с предположениями о существовании тюрьмы ЦРУ проводится расследование, подозрения пока никому не предъявлены. 

BNS

Последние новости

default image
Cаммит G7 впервые может завершиться без совместного заявления – СМИ

Подробнее...
default image
Я.Наркевич - защитник нацменьшинств, из сферы образования переходит в новую сферу

Подробнее...
default image
Р.Тамашунене - учитель немецкого, ставшая единственной женщиной в правительстве

Подробнее...
default image
В Германии введут бесплатный проезд в поездах для военных

Подробнее...
default image
А.Палёнис - идущий по стопам отца политик, которому не нравится галстук

Подробнее...
default image
В сейме присягнули новые министры транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства

Подробнее...
default image
США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД

Подробнее...
default image
В Мядининкай задержаны два грузовика с контрафактными сигаретами на 4 млн евро

Подробнее...
default image
Парламенту будет представлена ​​в кандидатура В.Синкявичюса на пост еврокомиссара

Подробнее...
default image
Визит премьер-министра Израиля в Киев: итоги переговоров Нетаниягу и Зеленского

Подробнее...
default image
Сейм предоставил полномочия правительству, но оппозиция сомневается в законности

Подробнее...
default image
Макрон призвал французов отказаться от насилия

Подробнее...
default image
В Литве продолжается процедура увольнения подозреваемых в коррупции судей

Подробнее...
default image
Г.Науседа в Эстонии обсудит вопросы безопасности и энергетики

Подробнее...
default image
Джонсон попросил ЕС пересмотреть договор о Brexit

Подробнее...
default image
Кабмин просит больше времени для выработки позиции по второму делу о тюрьме ЦРУ

Подробнее...
default image
Путин рассказал Макрону о переговорах с Зеленским

Подробнее...
default image
С 2010 года в Испании пропали более 12 тысяч человек

Подробнее...
default image
С.Сквернялис представит парламенту обновленное правительство Литвы

Подробнее...
default image
Венгрия станет морской державой без своего моря

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.