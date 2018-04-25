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Кабмин разрешил Air Baltic возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин

Фото pixabay.com

Литовское правительство разрешило со следующего понедельника возобновить полеты самолетов латвийской авиакомпании Air Baltic из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю — и в Таллин.

Правительство в среду одобрило эту просьбу компании.

Однако глава компании Lietuvos oro uostai Марюс Гельжинис сказал, что хотя Air Baltic получила разрешение Литвы возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин, вполне вероятно, что компания их пока не возобновит, так как она хотела бы осуществлять полеты по большему числу направлений — в Дублин, Лондон, Норвегию, а для полетов между странами Балтии слишком мало пассажиров.

В среду должен был состояться первый полет Air Baltic из Вильнюса в Ригу, однако авиакомпания отложила его на более позднее время. По словам М. Гельжиниса, компании пока невыгодно открывать этот рейс.

«Они планировали начать раньше в надежде на другие направления, те, по которым летали бы наши люди, которые там работают: в Норвегию, Ирландию, Соединенное Королевство, но поскольку сообщение имеет место только между Балтийскими странами, для них нет пока такой цели, так как число пассажиров будет слишком мало», — сказал М. Гельжинис BNS.

«Интерес слишком низок и нет смысла, потому что Латвия тоже еще не достаточно открылась, незачем лететь в Ригу, так как транзит тоже не осуществляется», — добавил он.

Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.

С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывает для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран.

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