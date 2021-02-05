Кабмин разрешил открыть лыжные центры

Предоставляющие услуги должны обеспечить распространение билетов электронным способом, предварительную регистрацию посетителей. По-прежнему будет запрещена аренда лыжного оборудования и прочие услуги, не связанные с лыжными трассами.

На одном подъемнике одновременно не должно быть более 30 посетителей.

Открываются лыжные центры на свежем воздухе; закрытые комплексы, как Snow Arena в Друскининкай, не будут действовать.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, на рассмотрение правительства будет вынесено решение об открытии магазинов товаров не первой необходимости, у которых есть отдельный вход, разрешить предоставление косметологических услуг.

«Мы хотим предложить правительству, чтобы могли работать не только магазины, торгующие продуктовыми товарами, но и магазины промтоваров, если у них есть отдельный вход с улицы и они могут регулировать поток покупателей. Также мы хотим предложить позволить предоставление определенных услуг, а именно косметологических, если будет обеспечено обслуживание ограниченного количества людей одновременно», – сказал А. Дулькис.

В данный момент в стране закрыто большинство магазинов, мест отдыха и спорта, ограничено передвижение людей между самоуправлениями, запрещены собрания как на дому, так и в общественных местах.

Что касается ограничений на передвижение между самоуправлениями Литвы, они могут быть сняты, если будет достигнут показатель заболеваемости в 100 случаев, сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Если достигнем 100 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней, а доля положительных тестов будет не более 4%, можно будет говорить об отмене ограничений, за исключением самоуправлений, в которых число заболевших будет превышать этот показатель», – заявила А. Билотайте после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям. Министр является ее председателем.

«Если показатель заболеваемости будет ниже 200 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней, а доля положительных тестов будет меньше 10%, можно будет рассмотреть возможность передвижения между центрообразующими и городскими самоуправлениями», – сказала А. Билотайте.

Когда показатель случаев заболевания будет ниже 150 на 100 тыс. жителей за 14 дней, а количество положительных тестов не будет превышать 5%, «можно будет снять ограничение передвижения между самоуправлениями в выходные и праздничные дни».

Карантин и запрет на передвижение между самоуправлениями в данный момент действуют до марта.

Информация «ЛК», BNS