Кабмин: субсидия за простои – 100% зарплаты, максимальная – в размере двух ММЗ

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Литовское правительство в среду постановило, что работодателям, которые во время простоев сохраняют рабочие места, со следующего года будет компенсироваться вся зарплата работника (100%), а максимальная субсидия будет достигать размера двух минимальных месячных зарплат (ММЗ).

По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, это означает увеличение помощи и бизнесу, и работникам, которые не выпадут с рынка труда. Кроме того, будет меньше побуждения получить выплату по болезни.

По ее словам, на выплаты за простои в течение шести месяцев планируется потратить до 180 млн евро.