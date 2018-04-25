Кабмин утвердил использование запасов нефти во время международных кризисов

Фото из открытых источников

Литва планирует в следующем году стать членом Международного энергетического агентства (МЭА), и в среду правительство страны утвердило изменения в законе, которые позволяют ему принимать решения по запасам нефти.

По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, изменения нужны для того, чтобы страна соответствовала критериям агентства.

«По сути в этих правовых актах намечаются меры и действия, гарантирующие проведение в жизнь решения МЭА, принимаемые в ответ на международные перебои в поставках нефти», — сказал Ж. Вайчюнас на заседании кабмина.

Как сообщает Министерство энергетики, сейчас в правовых актах не предусмотрена возможность для Литвы участвовать в использовании запасов нефти в международном масштабе — в случае вывода на рынок странами-членами МЭА части запасов, если такое решение принимает правление агентства.

По словам Ж. Вайчюнаса, с принятием закона такая возможность появится.

«В истории МЭА (с 1974 года) такой механизм на практике был использован трижды, последний раз — во время ливийского кризиса 2011 года», — прокомментировало BNS Минэнергетики.

Литва начала процедуру вступления в МЭА в июне прошлого года, окончательно должна вступить в него во второй половине следующего года.