Кабмин утвердил мероприятия в честь Конституции Речи Посполитой

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Кабмин утвердил программу мероприятий в честь Конституции Речи Посполитой (Литовско-польского государства) на следующий год.

В плане визиты глав государств, встреча Конституционного суда Литвы с Польским трибуналом в Варшаве.

Также будет выпущен полный сборник документов Конституции от 3 мая с переводом, школьная олимпиада по истории будет связана с памятной датой принятия Конституции Речи Посполитой, планируется организация семинара «Вклад разных народов в становление современного государства в период 1788-1792 годов», а также проведение дискуссий.

«Это важно, ведь план несет символическое значение перед завтрашней встречей двух правительств — литовского и польского», — заявил вице-министр по иностранным делам Нерис Германас.

Также планируется концерт в Национальной филармонии Литвы, и «по возможности» будут проведены памятные мероприятия в других странах — в Беларуси, Украине, Великобритании, Франции, США, Австрии, также планируется создание передвижной выставки.

В план включен выпуск коллекционной монеты, специальной почтовой марки, конверта.

В мае 2020 года сейм объявил 2021 год годом Конституции Речи Посполитой от 3 мая и годом Взаимных обязательств.

Принятая 3 мая 1791 года Конституция Литовско-польского государства была первым таким письменным документом в Европе. В Польше 3 мая — важный государственный праздник, в Литве этот день отмечается скромнее, так как по некоторым оценкам, конституция снизила самостоятельность Великого княжества Литовского в едином с Польшей государстве.