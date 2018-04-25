Кабмин утвердил повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее

Фото из открытых источников

Правительство Литвы в среду утвердило повышение акцизов на крепкий алкоголь, дизельное топливо и нагревательный табак. Они повысятся с марта 2020 года.

По словам министра финансов Вилюса Шапоки, цель повышения акцизов – расширение базы менее вредных для роста экономики налогов, поощрение здорового образа жизни.

«Прогнозируется повышение доходов бюджета (от акциза на табак – BNS) примерно на 6 млн евро в год, а 20 единиц продуктов нагревательного табака может подорожать примерно на 33 цента», – сказал на заседании кабмина В. Шапока.

Акциз на такой табак повысится на 65% с 68,6 евро до 113,2 евро за килограмм, акциз на этиловый спирт – на 10,5%, акциз на бензин – на 7,3%, акциз на дизтопливо – на 7,2%, а акциз на фермерское дизтопливо – на 44,6%.