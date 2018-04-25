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Кабмин утвердил повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее

Фото из открытых источников

Правительство Литвы в среду утвердило повышение акцизов на крепкий алкоголь, дизельное топливо и нагревательный табак. Они повысятся с марта 2020 года.

По словам министра финансов Вилюса Шапоки, цель повышения акцизов – расширение базы менее вредных для роста экономики налогов, поощрение здорового образа жизни.

«Прогнозируется повышение доходов бюджета (от акциза на табак – BNS) примерно на 6 млн евро в год, а 20 единиц продуктов нагревательного табака может подорожать примерно на 33 цента», – сказал на заседании кабмина В. Шапока.

Акциз на такой табак повысится на 65% с 68,6 евро до 113,2 евро за килограмм, акциз на этиловый спирт  – на 10,5%, акциз на бензин – на 7,3%, акциз на дизтопливо – на 7,2%, а акциз на фермерское дизтопливо – на 44,6%.

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Планируется, что доходы госбюджета увеличатся на 53,5 млн евро, только от акциза на дизтопливо – на 24 млн евро, от фермерского дизтоплива – на 6,5 млн евро, от этилового спирта – на 10 млн евро.

Подсчитано, что пол-литра крепкого алкогольного напитка подорожает примерно на 0,45 евро, литр бензина – примерно на 0,04 евро, литр дизтоплива и фермерского дизтоплива – примерно на 0,03 евро.

BNS
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