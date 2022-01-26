Кабмин утвердил Стратегию подготовки граждан к гражданскому сопротивлению

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Правительство Литвы на заседании в среду утвердило Стратегию подготовки граждан к гражданскому сопротивлению, призванную повысить устойчивость общества к внешним угрозам и обеспечить надлежащую подготовку людей на случай военного конфликта.

Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что главная цель этой стратегии — «вырабатывание устойчивости граждан, чтобы не позволить потенциальному агрессору, например, осуществить нужные ему информационные атаки, кибернетические атаки».

Стратегию подготовило Министерство обороны, ее еще должен утвердить Сейм своим постановлением.

В документе ставятся четыре задачи: повышение устойчивости общества, укрепление политической воли общества, развитие знаний и навыков как для невооруженного, так и для вооруженного сопротивления.

«Это концепция, которая устанавливает дорожную карту, а конкретные средства — это уже отдельный вопрос», — сказал Анушаускас.

Он также подчеркнул, что в стратегии много внимания уделено Союзу стрелков: как его активировать и использовать его возможности.

Анушаускас подчеркнул, что утверждение стратегии именно сейчас не связано с нарастанием напряженности в регионе.

Россия сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих и военную технику, и у Запада растет обеспокоенность тем, что в Европе может возникнуть крупный военный конфликт. Кроме того, в последнее время российские войска перебрасываются в находящуюся по соседству с Евросоюзом Беларусь — якобы для планирующихся совместных учений.

В связи с ростом напряженности из-за концентрации российских войск блок НАТО расширил свое присутствие на восточном фланге, направив туда военные корабли, истребители, а также объявил повышенную боевую готовность.

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