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TOP,Новости,Общество

Кабмин в среду намерен вернуть обязательное ношение масок в закрытых помещениях

Фото pixabay.com

Правительство Литвы в среду намерено вернуть требование обязательного ношения масок в местах торговли и общественном транспорте, чтобы замедлить распространение коронавируса. 

В понедельник это предварительно одобрил комитет правительства, ответственный за управление коронавирусным кризисом. 

«Мы видим, что и в Литве, и во всем мире число заболеваний растет, мы предложим внести поправки в постановление и ввести несколько дополнительных требований — в общественных закрытых местах носить маски и соблюдать другие требования», — сказал на пресс-конференции в понедельник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс. 

По его словам, маски нужно будет обязательно носить в торговых центрах, общественном транспорте.

«Пока мы предложим носить маски только в закрытых помещениях, это будет общественный транспорт, торговые центры, магазины, где больше людей (…) Окончательное решением примем на заседании в среду», — отметил министр. 

По словам Э. Янкявичюса, если кабмин в среду примет решение об обязательном ношении масок, эти изменения могут вступить в силу с четверга. 

Министр также упомянул, что в качестве отдельного критерия при принятии решений о мерах безопасности будет введено число заражений COVID-19 неясного происхождения. 

«Также планируется ввести дополнительный критерий для ношения масок — когда не установлено число случаев заболевания, из какого источника,  если нет точной информации, как человек заразился, если таких случаев будет становиться больше и их число достигнет определенного предела, то это будет введено как дополнительный критерий», — сказал Э. Янкявичюс.  

Обязательное ношение масок в стране было введено во время карантина, который действовал нынешней весной из-за угрозы коронавируса.

Сейчас ношение масок рекомендуется. 

За минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 2019. 

Сейчас коронавирусом больны 306 человек, 1620 человек выздоровели. В изоляции находятся 76 человек. 

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 83 завозных случая.

За сутки проверено 1366 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 504 тыс. 56.

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