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Кабмин выделил на ликвидацию последствий пандемии еще более 71 млн евро

Фото pixabay.com

Правительство Литвы выделило еще более 71 млн евро на ликвидацию последствий пандемии коронавируса. 

По просьбе Министерства социальной защиты и труда дополнительные средства из резерва правительства выделяются на субсидии по зарплате, выплаты по поиску работы и выплаты для самостоятельно работающих лиц на финансирование июня этого года. 

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Большая часть — 44,4 млн евро — выделяется предприятиям за субсидии по зарплате работникам, находящимся в простоях. Сейчас эти субсидии за простои получает почти 73 тыс. человек, средняя субсидия составляет 611 евро. 

Еще 9 млн евро предусмотрено на выплаты по поиску работы: сейчас эту выплату получает более 46 тыс. человек, она составляет 196 евро. 

18 млн евро предназначены для выплат самостоятельно работающим лицам (самозанятым), которые получает около 65 тыс. человек. Размер выплаты — 260 евро. 

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