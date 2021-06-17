Кабмин выделил на ликвидацию последствий пандемии еще более 71 млн евро

Большая часть — 44,4 млн евро — выделяется предприятиям за субсидии по зарплате работникам, находящимся в простоях. Сейчас эти субсидии за простои получает почти 73 тыс. человек, средняя субсидия составляет 611 евро.

Еще 9 млн евро предусмотрено на выплаты по поиску работы: сейчас эту выплату получает более 46 тыс. человек, она составляет 196 евро.

18 млн евро предназначены для выплат самостоятельно работающим лицам (самозанятым), которые получает около 65 тыс. человек. Размер выплаты — 260 евро.