Кабмин выделил на ликвидацию последствий пандемии еще более 71 млн евро

Правительство Литвы выделило еще более 71 млн евро на ликвидацию последствий пандемии коронавируса.
По просьбе Министерства социальной защиты и труда дополнительные средства из резерва правительства выделяются на субсидии по зарплате, выплаты по поиску работы и выплаты для самостоятельно работающих лиц на финансирование июня этого года.
Большая часть — 44,4 млн евро — выделяется предприятиям за субсидии по зарплате работникам, находящимся в простоях. Сейчас эти субсидии за простои получает почти 73 тыс. человек, средняя субсидия составляет 611 евро.
Еще 9 млн евро предусмотрено на выплаты по поиску работы: сейчас эту выплату получает более 46 тыс. человек, она составляет 196 евро.
18 млн евро предназначены для выплат самостоятельно работающим лицам (самозанятым), которые получает около 65 тыс. человек. Размер выплаты — 260 евро.