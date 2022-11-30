Кабмин – за ЧП на границах с Россией и Беларусью до 16 марта

Кабинет министров одобрил предложение МВД о сохранении ЧП на участках литовской границы вблизи государственной границы с Беларусью, с Калининградской областью России и в пунктах пропуска, расположенных за пределами территории литовской границы.

В проекте, как и в действующем на данный момент постановлении Сейма, предлагается по-прежнему территорию Литвы российским гражданам, не соответствующим критериям правительства.

Применять такие требования к белорусам не предлагается.

Граждане России по-прежнему могут следовать в Калининградскую область и обратно транзитными поездами через Литву.

Также предлагается оставить определяющее политику выдворения мигрантов положение о том, что иностранцы, намеревающиеся пересечь или пересекшие внешнюю границу Евросоюза в неустановленных местах, не могут быть пропущены в страну. Это положение не распространяется на лиц, спасающихся от военной агрессии или преследований.

Режим ЧП был введен во всей стране 24 февраля после того, как Россия начала войну против Украины, и уже дважды продлевался.

В сентябре его продлили, но этот режим ограничили границей с Россией и Беларусью и пограничными пунктами пропуска.

В ноябре прошлого года на границе с Беларусью было объявлено ЧП из-за волны нелегальной миграции. Это продолжалось до середины января.

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