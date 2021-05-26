Кабмин запретил белорусским авиаперевозчикам заходить в воздушное пространство Литвы

Правительство в среду запретило заходить в воздушное пространство Литвы белорусским авиаперевозчикам. Запрет вступает в силу с 3 часов ночи 27 мая.
Он действует прежде всего для государственной авиакомпании «Белавиа», которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.
«Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза (ЕС)», — сказал на заседании министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.
Агентство ЕС по авиационной безопасности во вторник рекомендовало всем компаниям Сообщества избегать воздушного пространства Беларуси. В свою очередь, Литва одной из первых со вторника уже запретила пользоваться аэропортами Литвы, если полет осуществляется через воздушное пространство Беларуси.
Полеты «Белавиа» к себе уже запретили Латвия, Украина, Швеция, Соединенное Королевство, Франция и Чехия.
Все решения приняты после того, как в воскресенье в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, а также был задержан бывший белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич.
Запад осудил такое поведение белорусского режима, а также предпринял ограничения для полетов самолетов, пролетающих над Беларусью.