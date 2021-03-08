Кабмину Литвы не удалось договориться об обязательной проверке на опасные инфекции

В понедельник литовскому правительству не удалось договориться о принятии поправок к закону, которыми бы регламентировалась обязательная проверка на опасные инфекционные заболевания, такие, как коронавирусная инфекция.
«Этот вопрос мы откладываем до лучших времен и переходим к другим вопросам повестки дня», – сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Дискуссии вызвали поправки к закону о профилактике и контроле над инфекционными заболеваниями, которые гласили, что при подозрениях на то, что человек болен, у него были контакты с носителями этой болезни, лицу нужно будет принудительно пройти обследование, если оно отказывается от обследования и создает тем самым опасность для здоровья окружающих.
Против этих положений выступил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
«Объясните, что вы имеете в виду под словом «принудительно», поскольку это без согласия человека. Нет ли здесь какого-либо противоречия Конституции? Я понимаю, что если принудительно, то человек не может вернуться на работу, он не может работать, предприятие не может открыться – это принудительность, я это полностью понимаю», – сказал министр, лидер правящих консерваторов, акцентируя, что будет голосовать против такого предложения.
После этого заявления, И. Шимоните заявила, что вопрос откладывается.
Как сообщила BNS представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене, в понедельник министров попросили представить конкретные замечания по формулировкам, этому вопросу Кабмин вернется во вторник.
Этот проект планируется вынести на рассмотрение сейма в порядке особой срочности еще в эту среду.
Правительству также представлены поправки, в которых предлагается закрепить право Кабмина устанавливать список сфер работы и деятельности, в которых разрешено работникам работать после дополнительных проверок на инфекционные заболевания. Также предусматривается, что дополнительные проверки здоровья работников могут финансироваться из госбюджета.