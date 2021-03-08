Кабмину Литвы не удалось договориться об обязательной проверке на опасные инфекции

«Объясните, что вы имеете в виду под словом «принудительно», поскольку это без согласия человека. Нет ли здесь какого-либо противоречия Конституции? Я понимаю, что если принудительно, то человек не может вернуться на работу, он не может работать, предприятие не может открыться – это принудительность, я это полностью понимаю», – сказал министр, лидер правящих консерваторов, акцентируя, что будет голосовать против такого предложения.

После этого заявления, И. Шимоните заявила, что вопрос откладывается.

Как сообщила BNS представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене, в понедельник министров попросили представить конкретные замечания по формулировкам, этому вопросу Кабмин вернется во вторник.

Этот проект планируется вынести на рассмотрение сейма в порядке особой срочности еще в эту среду.

Правительству также представлены поправки, в которых предлагается закрепить право Кабмина устанавливать список сфер работы и деятельности, в которых разрешено работникам работать после дополнительных проверок на инфекционные заболевания. Также предусматривается, что дополнительные проверки здоровья работников могут финансироваться из госбюджета.