Кабмину предлагается облегчить переселение белорусских работников в Литву

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовское Министерство экономики и инноваций предлагает облегчить переселение в Литву работников третьих стран, прежде всего, белорусских.

В среду правительство рассмотрит предложение, согласно которому лица, прибывающие в Литву по упрощённому порядку выдачи виз и стремящиеся получить разрешение на проживание в стране, могли бы ввести свою собственность, не платя таможенных пошлин и НДС на импорт.

В данный момент налоги могут не платить лишь иностранцы, у которых есть вид на жительство в Литве, либо представляющие одноразовую гарантию банка или страховой компании, которую часто очень сложно получить гражданам Беларуси.

С одобрения кабмина, им не придется предоставлять гарантию.

Министерство на своем сайте будет публиковать список юридических лиц, с которыми заключены договора об инвестициях. Подписанный с ними трудовой договор иностранцы смогут представить таможне.