Кабмину предлагают вернуться к обязательным маскам в помещениях и для имеющих иммунитет

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы предлагает правительству вернуться к обязательному ношению масок в закрытых пространствах и в тех случаях, когда услуги предоставляются и привитым или переболевшим COVID-19 людям.

Как говорится во вносимом в правительство проекте, с 1 октября предлагается установить, чтобы ношение масок в закрытых помещениях, когда предоставляются или получаются услуги, делаются покупки, проводятся мероприятия, было обязательным, «независимо от того, осуществляется ли деятельность с «паспортом возможностей» или без него, а не носило рекомендательный характер».

Также предлагается рекомендовать всем, как государственным, так и частным юридическим лицам организовать работы удаленным способом.