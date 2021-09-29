Кабмину предлагают вернуться к обязательным маскам в помещениях и для имеющих иммунитет

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы предлагает правительству вернуться к обязательному ношению масок в закрытых пространствах и в тех случаях, когда услуги предоставляются и привитым или переболевшим COVID-19 людям.
Как говорится во вносимом в правительство проекте, с 1 октября предлагается установить, чтобы ношение масок в закрытых помещениях, когда предоставляются или получаются услуги, делаются покупки, проводятся мероприятия, было обязательным, «независимо от того, осуществляется ли деятельность с «паспортом возможностей» или без него, а не носило рекомендательный характер».
Также предлагается рекомендовать всем, как государственным, так и частным юридическим лицам организовать работы удаленным способом.
Как говорится в представлении министерства, такие ужесточения предлагаются из-за быстрого распространения дельта-штамма коронавируса и неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Литве.
«Сейчас в Литве есть иммунитет от COVID-19 (привиты или переболели) у 67,7% жителей, однако число иммунизированных лиц все еще недостаточно для управления распространением вируса», – говорится в представлении.
Эти предложения позже в среду рассмотрит правительство на своем заседании.