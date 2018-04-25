Как проверить качество питьевой воды

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Организованная в 1955 году лаборатория аттестована для микробиологических, физических и химических исследований питьевой воды. Проводящая ежегодно более 20 тысяч проб лаборатория расширяет доступность услуг для клиентов.

График работы лаборатории по адресу: Вильнюс. ул. Майроне 12.

Прием образцов I-IV — 7.30-16.00, консультации — 7.30-17.00; V (за исключением микробиологического тестирования) — 7.30 — 14.00, консультации — 7.30 — 16.00.

Клиенты, желающие проверить качество питьевой воды из водопровода, скважины, колодца или родника, могут сами доставить образцы в лабораторию или вызвать специалиста для отбора проб.