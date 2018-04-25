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Виленский Вестник

Как проверить качество питьевой воды

Фото azertag.az

Организованная в 1955  году лаборатория аттестована для микробиологических, физических и химических исследований питьевой воды. Проводящая ежегодно  более 20 тысяч проб лаборатория расширяет доступность услуг для клиентов.

График работы лаборатории по адресу: Вильнюс. ул. Майроне 12.

Прием образцов I-IV — 7.30-16.00, консультации — 7.30-17.00;  V (за исключением микробиологического тестирования) — 7.30 — 14.00, консультации  — 7.30 — 16.00.

Клиенты, желающие проверить качество питьевой воды из водопровода, скважины, колодца или родника, могут сами доставить образцы в лабораторию или вызвать специалиста для отбора проб.

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Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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