Качиньский: Польша должна получить от Германии репарации за преступления в период Второй мировой войны

Авторы доклада во главе с председателем спецкомисии Сейма по репарациям Аркадиушем Мулярчиком отмечают, что данная сумма подсчитана на основании наиболее консервативного метода .

Также при его составлении учитывались как разрушенные польские города, инфраструктура и промышленность, так и потерянный экономический потенциал, связанный с убийством миллионов польских граждан. Доклад состоит из трех томов:

первый — описание и оценка демографических и материальных потерь,

второй содержит фотодокументы о войне и немецкой оккупации,

третий — реестр мест преступлений, казней, массовых убийств поляков.

Ярослав Качиньский заявил, что невзирая на эти веские доказательства путь к получению репараций от Германии будет трудным и долгим. «История имеет множество поворотов и изгибов и это стоит учитывать. Иногда стоит учитывать, что время летит быстро, а повороты истории непредсказуемы. Сейчас мы находимся в особенном моменте польской истории. Поэтому я повторю — путь будет долгим, но мы уверенны в том, что в какой-то день мы достигнем успеха».

На презентации доклада присутствовали, в частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, маршал Сейма Эльжбета Витек, глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.