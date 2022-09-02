Качиньский: Польша должна получить от Германии репарации за преступления в период Второй мировой войны

В 83-ю годовщину начала Второй мировой войны в Королевском замке в Варшаве при участии председателя правительственной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского был представлен отчет о военных потерях Польши.
Согласно отчету, общая оценочная стоимость потерь в денежном эквиваленте, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и последовавшей за ней оккупации во время Второй мировой войны, составляет более 6 трлн 200 млрд злотых (около 1 трлн 300 млрд евро). Именно такую сумму будет требовать Варшава от Берлина в рамках готовящегося официального обращения по возмещению потерь времен Второй мировой войны.
Авторы доклада во главе с председателем спецкомисии Сейма по репарациям Аркадиушем Мулярчиком отмечают, что данная сумма подсчитана на основании наиболее консервативного метода .
Также при его составлении учитывались как разрушенные польские города, инфраструктура и промышленность, так и потерянный экономический потенциал, связанный с убийством миллионов польских граждан. Доклад состоит из трех томов:
- первый — описание и оценка демографических и материальных потерь,
- второй содержит фотодокументы о войне и немецкой оккупации,
- третий — реестр мест преступлений, казней, массовых убийств поляков.
Ярослав Качиньский заявил, что невзирая на эти веские доказательства путь к получению репараций от Германии будет трудным и долгим. «История имеет множество поворотов и изгибов и это стоит учитывать. Иногда стоит учитывать, что время летит быстро, а повороты истории непредсказуемы. Сейчас мы находимся в особенном моменте польской истории. Поэтому я повторю — путь будет долгим, но мы уверенны в том, что в какой-то день мы достигнем успеха».
На презентации доклада присутствовали, в частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, маршал Сейма Эльжбета Витек, глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.polskieradio.pl