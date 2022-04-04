Качиньский: Варшава хочет увеличения контингента США в Европе

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Польша приветствовала бы увеличение военного контингента США в странах Европы со 100 тысяч до 150 тысяч человек «из-за растущей агрессии России», заявил председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Из них 75 тысяч солдат следует разместить на восточном фланге, то есть на границе с Россией; 50 тысяч солдат — в странах Балтии и в Польше», — приводят его слова западные СМИ.

Также он заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории, но этот вопрос на данный момент не обсуждается.

СМИ напоминают, что до начала военной операции РФ на Украине в Европе находились примерно 80 тысяч военных США. Впоследствии НАТО объявила об увеличении присутствия в регионе — о создании четырех новых многонациональных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.